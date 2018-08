Karte von Südindien mit der Region Kerala Quelle: ZDF

Tagelang hat es in Indien geregnet. Starker Regen ist um diese Jahreszeit normal dort, denn es ist Monsunzeit. Doch dieses Mal hat es so viel geregnet, dass vor allem im Süden Indiens, in dem Bundesstaat Kerala, riesige Flächen unter Wasser stehen. Mehr als 370 Menschen sind deshalb schon gestorben. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Mehr als eine Million Menschen sind in Notunterkünften untergebracht.