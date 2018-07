Anfang Juli hatte es im Westen Japans heftig geregnet. Häuser und Straßen wurden überflutet, Autos weggespült. Die Erde weichte an manchen Orten so stark auf, dass große Mengen davon wegrutschten und Häuser zerstörten. Bei dem Unwetter sind mehr als 200 Menschen gestorben, viele weitere wurden verletzt. So viele Tote durch Regenfälle gab es in Japan seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.