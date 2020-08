Damit ist übrigens nicht der natürliche Zucker in Früchten oder in Milchprodukten gemeint, sondern der, der extra hinzugefügt wird. Zum Beispiel in Limonaden, Süßigkeiten oder Müsli. Bei vielen Lebensmitteln merkt man gar nicht, dass ganz viel Zucker drin steckt. In unserer Bildergalerie zeigen wir euch deshalb, wo überall Zucker versteckt ist!