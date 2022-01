Fast zwei Jahre haben die Schülerinnen und Schüler in Uganda ihre Klassenräume nicht von innen gesehen - kaum vorstellbar, oder?



Ganz schön aufregend war das also am Montag - als etwa 15 Millionen Kinder und Jugendliche endlich wieder in ihre Schule gehen konnten. In der Hauptstadt Kampala war das aber gar nicht so einfach, denn der Schulstart sorgte für ein Verkehrschaos.



Wer's endlich in die Schule geschafft hatte, musste sich an die neuen Corona-Regeln halten: Hände waschen, Fieber messen und natürlich Maske tragen.