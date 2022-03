Auch in vielen anderen Städten gab es heute große Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg. Zum Beispiel in Berlin waren 5.000 Menschen auf den Straßen. Die Klimaschutzorganisation Fridays for Future hatte zu weltweiten Protesten aufgerufen "für Frieden, für Freunde in Not, für eine andere Energiepolitik", wie die Organisation mitteilte. In dem Aufruf zur Demonstration heißt es: