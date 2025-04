logo!: Schwerer Angriff auf ukrainische Stadt Sumy

Am Sonntag gab es einen schweren Angriff auf die Stadt Sumy in der Ukraine . Die russische Armee schoss mit zwei Raketen auf die Stadt, die in der Nähe der russischen Grenze liegt. Dort sind mindestens 34 Menschen getötet worden, außerdem gab es mehr als 100 Verletzte, darunter auch Kinder. Vermutlich waren viele Menschen unterwegs, um eine Woche vor Ostern den Palmsonntag zu feiern.

So laufen die Gespräche zwischen USA und Russland

US-Präsident Trump hatte eigentlich angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine schnell beenden werde. Deshalb hatten die USA und Russland in den vergangenen Wochen bereits verhandelt. Einige Politiker bezweifeln allerdings, dass das bald klappen könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lud den US-Präsidenten Donald Trump nun in die Ukraine ein. Er solle sich die Lage in der Ukraine selbst ansehen, bevor er weiter mit Russland spreche.