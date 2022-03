Weil es dort Krieg gibt, flüchten gerade sehr viele Menschen aus der Ukraine. Auch in Deutschland kommen Tausende an. Städte, Gemeinden und Hilfsorganisationen richten gerade schon viele Unterkünfte ein, wo die Geflüchteten leben können. Aber es sind auch viele Menschen in Deutschland bereit, den Geflüchteten Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, in ihrem Zuhause oder in leerstehenden Büros zum Beispiel. Wir sagen euch, wie das geht und worauf man achten sollte.