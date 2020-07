Soziale Berufe: Spannend, aber nichts für mich!

Doch die befragten Jugendlichen sagen auch: Die Arbeitsbedingungen sind hart! Die Arbeit mit Menschen, die Hilfe brauchen, ist körperlich anstrengend. Und weil es insgesamt zu wenige Menschen in sozialen Berufen gibt, bleibt die viele Arbeit oft an wenigen Personen hängen. Außerdem arbeiten vor allem Pflegerinnen und Pfleger oft in Schichtdiensten, nachts und am Wochenende.