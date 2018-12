Ein immer größeres Problem ist zum Beispiel Luftverschmutzung: Abgase von Autos oder großen Fabriken verunreinigen die Luft in vielen Städten. Teilweise sind sogar giftige Stoffe in der Luft. Wenn die Menschen in den Städten diese verunreinigte Luft dauerhaft einatmen, können sie davon krank werden oder sogar sterben. Experten sagen, dass vor allem in den Ländern China und Indien viele Menschen an den Folgen von Umweltverschmutzungen sterben.