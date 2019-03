Die UN benötigt auch Geld, um Menschen nach Naturkatastrophen zu helfen. Zum Beispiel nach Erdbeben. 2015 gab es ein schweres Erdbeben in dem Land Nepal in Südasien. Die UN hat geholfen, Menschen zu retten und Notunterkünfte zu bauen. Experten der UN zeigen den Menschen auch, wie sie ihre Häuser am schnellsten wieder aufbauen können. All das kostet natürlich. Die UN braucht also Geld, um Frieden auf der Welt zu sichern und armen und schwachen Menschen in Not zu helfen.