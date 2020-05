In den Lagern leben zum Teil Zehntausende auf sehr engem Raum und unter schlechten hygienischen Bedingungen. Es mangelt zum Beispiel an sauberem Wasser und Seife. Abstandsregeln können dort nicht eingehalten werden.



Einfach zuhause bleiben ist für die Menschen in den Lagern auch nicht möglich, denn sie haben kein richtiges Zuhause. Sie leben meist in Zelten und teilen sich zum Beispiel die Toiletten mit vielen anderen. Auch ohne die Sorgen wegen des Coronavirus ist das schon eine schwierige Situation - vor allem für Kinder.