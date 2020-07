In Syrien gibt es seit mehr als neun Jahren Krieg und mehr als 6 Millionen Menschen sind in dem Land auf der Flucht. Deshalb benötigen viele Menschen dort Hilfe. Verschiedene Organisationen bringen Essen, Trinkwasser und Medikamente in das Land und errichten zum Beispiel neue Schulen. Das geht aber nicht einfach so: Es gibt extra Zonen, sogenannte Korridore, über die Hilfslieferungen einigermaßen sicher über die Grenze in das Kriegsgebiet gebracht werden können. Für diese Korridore ist die UN (Vereinten Nation) verantwortlich, ein Zusammenschluss fast aller Länder der Erde.