Besonders bedeutsame Orte oder Dinge stehen auf einer besonderen Liste: die Liste des Welterbes. Eine Gruppe an Menschen, die für die Organisation UNESCO arbeiten, entscheidet darüber, was dort draufsteht: Das können besondere Landschaften, Bauwerke oder auch Traditionen sein. Gelistet sind zum Beispiel der Kölner Dom, die italienische Pizza und die Pyramiden in Ägypten. All diese dürfen nicht so einfach zerstört oder verändert werden.