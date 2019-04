Oberleitungen nennt man die Drähte, die über den Bahnschienen gespannt sind. Die Züge brauchen den Strom aus den Oberleitungen, um fahren zu können. Ihr kennt das vielleicht vom Autoscooter auf Volksfesten: Oben unter dem Dach ist eine Art Gitternetz gespannt, in dem Strom fließt. Antennen auf den Autoscootern berühren das Gitternetz. Der Strom vom Gitternetz, also der Oberleitung, wird in die Autoscooter geleitet, die dann fahren. Natürlich ist die Stromspannung beim Autoscooter sehr viel niedriger als bei Bahnoberleitungen.