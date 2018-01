Die meisten Fahrgäste trugen zum Glück nur kleinere Verletzungen davon, es gibt aber auch einige Schwerverletzte. Sie werden im Krankenhaus behandelt. Es ist bisher noch nicht geklärt, wie es genau zu dem Unfall in dem Ort Eberbach in Baden-Württemberg kam. Der Bus war ein Linienbus, in dem vor allem Schüler waren. Der vollbesetzte Bus fuhr wohl ungebremst gegen mehrere Fahrzeuge und krachte dann in die Hauswand eines Geschäfts. Der Bus wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt. Die Polizei konnte bisher noch nicht sagen, warum der Bus aus der Spur geraten ist. Mittlerweile wurde der Bus abtransportiert und an der Unfallstelle wird aufgeräumt.