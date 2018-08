Doch einige sind auch gegen ein Verbot. Sie sind der Meinung, dass Pferde zum Karneval dazugehören und ein Verbot nicht notwendig sei. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen Herbert Reul sagte: "Ein Zug ohne Pferde ist Mist." Er ist der Meinung, man müsse erst klären, was die Ursache für den Unfall gewesen sei, bevor man einfach ein Verbot ausspricht. Er sagte: "Vielleicht ist auch die Musik am Zugweg zu laut." Zurzeit wird also noch viel über ein mögliches Verbot diskutiert. Ob es irgendwann ein Verbot geben wird, ist also noch völlig unklar.