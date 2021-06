Die Regenbogenfahne soll Toleranz und Vielfalt ausdrücken. Sie bedeutet also in etwa: Jeder darf so sein, wie er ist. Die Fahne ist das Zeichen der LGBTQIA+-Gemeinschaft, puh, sperriges Wort. Dahinter steht eine große Gruppe von Menschen, zu der auch Homosexuelle und Transsexuelle gehören. Aber noch viel mehr Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Lebensformen gehören dazu. Sie alle fordern, gleich behandelt zu werden wie heterosexuelle Menschen. Denn das ist ihr Menschenrecht. Mehr zum Thema LGBTQIA+ erfahrt ihr hier.