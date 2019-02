Pommes mit Wurst oder auch einfach nur mit Mayo und Ketchup, Schnitzel oder Chicken Nuggets, manchmal auch Nudeln mit Soße - so sehen die Kinderessen in den meisten Restaurants aus. Vollkornprodukte, frisches Gemüse oder Salat: Fehlanzeige. Forscher haben die Speisekarten von 500 Restaurants in Deutschland unter die Lupe genommen und herausgefunden: Nur eines von fünf Kindergerichten ist halbwegs gesund.