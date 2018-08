Wenig Abwechslung im Speiseplan und kaum Frisches. Dafür jede Menge Fettiges, Salziges und Süßes, zu wenig Gemüse, dafür zu oft Fleisch. So ist das Essen in den meisten Schulkantinen. Das hat gerade eine Verbraucherorganisation kritisiert, die sich auch mit dem Essen an Schulen und Kindergärten beschäftigt. Dabei sollte man doch auch in der Schule lernen, was eine gesunde Ernährung ist.