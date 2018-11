Julia Klöckner ist Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Am Dienstag haben sich wichtige Politiker und Politikerinnen über das Thema Schulessen unterhalten. Julia Klöckner ist in der Bundesregierug zuständig für das Thema Ernährung. Sie will, dass der Staat - also das Land Deutschland - in Zukunft mehr Geld ausgibt, um Schulen beim Thema Ernährung zu unterstützen und zu beraten. So könnten eingie Schülerinnen und Schüler vielleicht bald gesünderes Essen bekommen.