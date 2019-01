In manchen Ländern müssen Kinder arbeiten.

Quelle: ZDF

Ungefähr 150 Millionen Kinder zwischen fünf und 14 Jahren auf der Welt müssen schwer arbeiten. Viele schleppen 16 Stunden am Tag Steine, knüpfen Teppiche oder sammeln Müll. Oft werden sie geschlagen oder misshandelt. Es gibt auch mehr als 250.000 Kinder, die als Soldaten in Kriegen kämpfen müssen. Diesen Kindern hilft UNICEF. Zum Beispiel gehören der Hilfsorganisation Häuser, in denen die Kinder sicher sind.

UNICEF braucht die Unterstützung von vielen Menschen. Jeder kann Geld spenden oder selbst aktiv werden. Für Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel den Wettbewerb Junior-Botschafter.