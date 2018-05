In dem Land Syrien herrscht seit fast sieben Jahren Krieg. Große Teile des Landes wurden in dieser Zeit komplett zerstört. Viele Familien leben derzeit in Notunterkünften, haben häufig nicht genug zu essen und die Kinder können nicht zur Schule gehen. Außerdem ist es jetzt im Winter sehr kalt und nass in den einfach gebauten Unterkünften. Vor allem Kinder leiden darunter. UNICEF will die Kindern deshalb in den nächsten Wochen mit warmer Winterkleidung und Decken versorgen.