Kinder in Bangladesch sind vom Klimawandel bedroht

Mädchen mit Schulbüchern in überschwemmten Gebiet

Quelle: imago

Eine Folge dieser Probleme: Viele Familien verlassen ihre Heimatdörfer auf dem Land und ziehen in größere Städte, zum Beispiel in die Hauptstadt Dhaka. Dort ist die Gefahr von Überschwemmungen und Stürmen vielleicht nicht so groß, aber es lauern andere Gefahren - besonders für die Kinder, sagt UNICEF. Zum Beispiel ist in Städten die Gefahr groß, dass die Kinder arbeiten müssen, um etwas Geld für die Familien dazuzuverdienen. Außerdem steigt für Mädchen die Gefahr, dass sie früh verheiratet werden.



UNICEF hat die Zahlen von allen Kindern in Bangladesch zusammengezählt, die durch die Folgen des Klimawandels in Gefahr sind und kommt auf mehr als 19 Millionen Kinder in Bangladesch. Darunter sind auch viele Kinder, die der Volksgruppe der Rohingya angehören und aus ihrem Heimatland Myanmar nach Bangladesch geflohen sind.