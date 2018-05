Auf der ganzen Welt gibt es etwa 48 Millionen Mädchen und Jungen, die Not leiden. Etwa jedes vierte Kind wächst in einem Gebiet auf, in dem die Menschen unter Naturkatastrophen oder Gewalt leiden. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie mehr als 2,9 Milliarden Euro benötigen, um Kindern in Kriegs- und Krisengebieten zu helfen. Sie haben Regierungen und andere Geldgeber gebeten, UNICEF dabei zu unterstützen.