In der Relegation der Bundesliga war es nochmal so richtig spannend: Im Spiel am Montagabend kämpfte Union Berlin bis zur letzten Minute um den Aufstieg. Als Drittplatzierter der 2. Fußballbundesliga spielten sie zu Hause gegen den Sechzehnten der ersten Liga: den VfB Stuttgart.

Bereits im Hinspiel hatten sich die Berliner mit einem 2:2 eine gute Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Ein torloses Unentschieden sollte also ausreichen, um sich den Traum des Aufstiegs zu erfüllen. Und so kam es dann auch! Mit einem 0:0 gegen den VfB Stuttgart im Union-Stadion "An der alten Försterei" gelingt Union Berlin zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte der Bundesliga-Aufstieg. Für den VfB Stuttgart heißt es nach Spielende: Abstieg. Die Stuttgarter spielen ab jetzt in der 2. Bundesliga, wie schon vor vier Jahren.