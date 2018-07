In diesen Zentren sollen Geflüchtete, die nach Deutschland einreisen wollen, erst einmal untergebracht werden. Dann soll geprüft werden, ob die Geflüchteten bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Wenn das so ist, sollen die Geflüchteten in dieses EU-Land zurückgeschickt werden. Während der Prüfung dürfen die Geflüchteten die Zentren nicht verlassen.