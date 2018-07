Der UN gehören 193 Länder an - also fast alle Länder der Welt. Auch Deutschland ist Mitglied der UN. Die Vertreter der Mitgliedsländer treffen sich regelmäßig. Sie sprechen über Probleme, die die ganze Welt betreffen, und suchen gemeinsam nach Lösungen. Jeder Vertreter kann seine Meinung dazu sagen und sich an den Entscheidungen beteiligen. Gegründet wurde die UN am 24. Oktober 1945, also vor mehr als 70 Jahren. Damals beschlossen 51 Staaten, freundschaftliche Beziehungen untereinander aufzubauen und sich für den Frieden auf der Welt einzusetzen.