António Guterres ist 1949 in Lissabon, der Hauptstadt von Portugal, geboren. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Büro hat der Portugiese jetzt in New York in den USA. Von dort aus kümmert er sich um die 193 Mitgliedsländer der UNO. Diese Länder entscheiden alle fünf Jahre darüber, wer UN-Generalsekretär werden soll.