Der eine Grund ist: Martin Schulz, der Chef der Partei. Er hatte kurz nach der Einigung gesagt, dass er nicht mehr Chef der SPD sein will. Seine Kollegin Andrea Nahles wird diesen Job in Zukunft machen. Der Plan von Martin Schulz: Er wollte eine wichtige Rolle in der neuen Regierung übernehmen und zwar als Außenminister. Der Außenminister kümmert sich um die Beziehungen Deutschlands mit anderen Ländern.