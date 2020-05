In dieser Woche gab es heftige Proteste in dem Land Chile. Dabei kam es auch zu Gewalt zwischen der Polizei und den Demonstrantinnen und Demonstranten. Der Grund für die Unruhen: Wegen des Coronavirus gelten strenge Ausgangssperren in Chile. Viele Menschen können deshalb nicht zur Arbeit gehen. Sie verdienen dann auch kein Geld und können sich lebenswichtige Dinge wie Nahrungsmittel nicht mehr leisten.