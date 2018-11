Bei den Protesten wurden zum Beispiel israelische Flaggen verbrannt. In Israel leben überwiegend jüdische Menschen. Viele sagen deshalb, dass es sich in Berlin um antisemitische Proteste handelt. Antisemiten glauben, dass Juden schlechtere Menschen sind. In Deutschland war der Antisemitismus zur Zeit des Nationalsozialismus besonders schrecklich. Einige Politiker und Experten fordern deshalb, dass antisemitische Proteste - wie zuletzt in Berlin - in Deutschland härter bestraft oder ganz verhindert werden. Auch am Montag haben sich Demonstranten in Berlin versammelt. Sie haben zwar auch gegen Israel protestiert, es lief aber viel friedlicher ab als in den vergangenen Tagen.