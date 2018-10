Es gibt Menschen, die glauben, dass manche Menschen weniger wert sind als andere, weil sie eine andere Herkunft, Hautfarbe oder Religion haben. Diese Einstellung wird Rassismus genannt. Die Veranstalter der Unteilbar-Demonstration sagen, dass es in den vergangenen Monaten und Jahren, in Deutschland immer mehr Rassismus geben würde. Sie haben den Eindruck, dass sich mehr Menschen in Deutschland rassistisch äußern als früher und das Rassismus immer häufiger akzeptiert wird. Dagegen wollen sie mit ihrer Demonstration protestieren und zeigen, dass sie Rassimus nicht akzeptieren.