ZDFtivi | logo! - Unterricht aus Protest (4/5)

In Italien haben Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Bergamo aus Protest Tische und Stühle überall in der Stadt aufgebaut und dort am Videounterricht teilgenommen und ihre Aufgaben gemacht. Sie haben so gegen die Schulschließungen protestiert. Seit April dürfen die meisten wieder in die Schule.