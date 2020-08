Im Grundgesetz steht zum Beispiel das Recht zur Freiheit der Person. Niemand darf ohne Grund eingesperrt oder an einem Ort festgehalten werden - auch nicht vom Staat. Jeder Mensch darf sich immer und überall frei bewegen und an jeden Ort gehen, an den er oder sie möchte. Das bedeutet aber nicht, dass man zum Beispiel einfach über eine rote Ampel fahren darf. Denn schließlich gilt in Deutschland die Regel, dass man an bei Rot anhalten muss. Macht man es trotzdem, bringt man sich und vor allem andere Menschen in Lebensgefahr. Dafür kann man sogar ins Gefängnis kommen. Der Staat darf also die Freiheit der Person einschränken, wenn diese andere Menschen gefährdet oder sogar verletzt hat.