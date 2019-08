Eine Änderung betrifft zum Beispiel die Kitas, also die Kindertagesstätten. Manche Eltern und Alleinerziehenden müssen jetzt gar nichts mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas bezahlen. Andere müssen weniger bezahlen als bisher – wie viel weniger, das hängt davon ab, was die Eltern verdienen.