In der kleinen Stadt Sant Llorenç des Cardassar regnete es so stark, dass ein eigentlich ausgetrockneter Bachlauf so stark anschwoll, dass er über die Ufer getreten ist: Die Wassermassen suchten sich ihren Weg durch die Straßen und verwandelten sie in reißende Flüsse. Autos und Bäume wurden von den Fluten mitgerissen. Zehn Menschen sind gestorben. Rettungskräfte suchen noch nach einigen Vermissten.