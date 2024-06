Auch am heutigen Mittwoch soll sich das Wetter in Teilen Deutschlands nicht beruhigen: Der Wetterdienst erwartet kräftige Gewitter in der Mitte und teils im Süden Deutschlands. Dort liegt auch die Stadt Stuttgart, in der die deutsche Nationalmannschaft um 18 Uhr gegen Ungarn spielt.

Also, an alle Fans unter euch: Daumen drücken, dass das Public Viewing nicht (wortwörtlich) ins Wasser fällt - und vielleicht nochmal vorsorglich wasserfeste Schuhe besorgen!