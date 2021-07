Seit Mittwoch hat es vor allem im Westen Deutschlands heftig geregnet. Besonders in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es in einigen Orten Chaos. Flüsse sind in kurzer Zeit so voll gelaufen, dass es Hochwasser und Überflutungen gab. In beiden Bundesländern sind mindestens 200.000 Menschen ohne Strom.