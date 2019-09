Einige Bewohnerinnen und Bewohner konnten vor den Unwettern in Sicherheit gebracht werden. Helferinnen und Helfer mussten trotzdem Hunderte Menschen aus überfluteten Häusern und Autos retten. Zum Teil sind Menschen vor den Überschwemmungen auf die Dächer ihrer Häuser geflohen. Sie wurden mit Hubschraubern in Notunterkünfte gebracht. Viele Schulen und Flughäfen blieben zur Sicherheit geschlossen. Mittlerweile hat sich das Wetter in Spanien wieder etwas beruhigt. In den kommenden Tagen soll es allerdings weiterhin Regen geben.