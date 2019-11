Überschwemmungen in Südfrankreich

Quelle: reuters

Häuser sind überflutet, auf den Straßen steht das Wasser und Bäche verwandeln sich in reißende Flüsse - in Frankreich und Italien haben heftige Unwetter gewütet. Auch über Griechenland fegte in der Nacht auf Montag ein starker Sturm. Die Unwetter sorgen für Chaos im Süden Europas. Mindestens sieben Menschen sind gestorben, mehrere wurden verletzt.