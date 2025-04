Hoffentlich habt ihr für Ostern keinen Urlaub in den Bergen in Norditalien oder der Schweiz geplant! Dahin zu fahren ist nämlich gerade richtig schwierig und auch gefährlich. Dort hat es nämlich sehr heftig geregnet und geschneit . Schon seit Tagen wird vor den Unwettern gewarnt und tatsächlich waren sie so heftig wie angekündigt.

Der viele Regen hat Flüsse über die Ufer treten lassen - in der Schweiz schneite es in einigen Orten heftig.

Was die Unwetter angerichtet haben

In vielen Orten im Norden Italiens regnete es so stark, dass sich auch kleine Flüsse in starke Ströme verwandelten und Bäume mit sich rissen. Drei Menschen starben durch das Hochwasser. Mehrere Dutzend Menschen mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Außerdem blockierten abrutschende Hänge ganze Straßen, Bahnstrecken wurden überflutett, einige Straßen und Brücken gesperrt. Die Schulen blieben am Donnerstag geschlossen und viele Menschen konnten nicht zur Arbeit fahren, Keller liefen mit Wasser und Schlamm voll. Viele Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Einsatz.