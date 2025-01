Es ist also sozusagen das schlechteste Wort, das im vergangenen Jahr oft benutzt wurde. Das hat eine Jury aus Sprachforschenden entschieden. Aber was bedeutet "biodeutsch" denn und was soll daran schlecht sein? Das Problem: Manche benutzen den Begriff, um Menschen in verschiedene Gruppen zu teilen. Nämlich in angeblich "echte" Deutsche und "nicht echte" Deutsche.