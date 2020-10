Die Katze ist nur eines von mehr als 1.500 Scharrbildern im Süden Perus. Sie nennen sich Nazca-Linien, weil sie in der Wüste nahe der Stadt Nazca gefunden wurden. Viele andere Tiere, aber auch Pflanzen, Menschen und Formen sind dort zu sehen. Jedoch immer nur aus der Ferne, denn die Bilder sind so groß, dass man sie aus der Nähe gar nicht wahrnimmt. In der Bildergalerie rechts findet ihr noch ein paar von ihnen.