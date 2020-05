Brasilien ist das größte Land in Südamerika. Dort breitet sich das Coronavirus gerade sehr stark aus. Offiziell haben sich dort mehr als 156.000 angesteckt und mehr als 10.000 sind gestorben. Weil in Brasilien nicht so viel auf das Coronavirus getestet wird, vermuten Experten, dass diese Zahlen sogar noch höher sein könnten. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro findet strenge Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen trotzdem übertrieben. Viele werfen ihm vor, dass er die Gefahr durch das Coronavirus ignoriert.