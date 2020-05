Ist Urlaub trotz Corona möglich?

Im Moment kein Urlaub möglich: Eine abgesperrte Strandpromenade auf Mallorca.

Quelle: dpa-tmn

Diese weltweite Reisewarnung gilt vorerst bis Mitte Juni. Bis dahin sollen Deutsche also auf Urlaub im Ausland verzichten. Was danach passiert ist noch nicht klar. Die geschlossenen Grenzen werden langsam wieder geöffnet. Das heißt, dass man ab Mitte Juni zum Beispiel wieder nach Österreich einreisen kann - wenn sich jetzt nicht plötzlich wieder viel mehr Menschen mit dem Virus anstecken.



Wie Urlaub innerhalb von Europa funktionieren könnte, dafür hat die Europäische Kommission am Mittwoch Vorschläge gemacht. Zum Beispiel sollen Hotels, Ferienparks und Restaurants neue strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen einhalten. Es könnte sein, dass man zum Beispiel im Flugzeug oder im Hotel Schutzmasken tragen muss und dass dort insgesamt weniger Gäste kommen dürfen. Oder, dass man vielleicht vorab einen Termin buchen muss, wenn man in den Pool möchte.



Ob sie diese Vorschläge umsetzen, das entscheiden die einzelnen Länder selbst. Griechenland, die Türkei und Kroatien feilen wohl schon an Konzepten, wie sie Urlaub dort für Ausländer ermöglichen können. Wenig Chancen gibt es allerdings auf Urlaub in Italien oder Spanien, die beiden Länder sind besonders stark vom Coronavirus betroffen. Ob und wie Urlaub möglich ist, hängt also stark vom Ziel ab. Und natürlich auch davon, wie sich die Ansteckungszahlen entwickeln. So richtig sicher lässt sich also noch kein Urlaub im Ausland planen.