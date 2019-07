Ihr Abitur machte Ursula von der Leyen in Deutschland auf einem Gymnasium in Niedersachsen. Ab 1980 studierte sie in Hannover Medizin. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Ärztin. Danach lebte sie mit ihrem Mann und ihren Kindern für vier Jahre in Stanford in den USA. Mit 32 Jahren wurde sie Mitglied in der Partei CDU.