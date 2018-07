Es war einer der längsten und aufwendigsten Gerichtsprozesse, die es je in Deutschland gab. Am Mittwochmorgen wurde nun das Urteil im sogenannten NSU-Prozess gefällt: Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wurde von einem Gericht in München zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Beate Zschäpe als Mitglied der rechtsextremen Terrorgruppe NSU unter anderem dabei geholfen hat, zehn Menschen zu ermorden. Darunter waren vor allem Menschen mit ausländischer Abstammung.