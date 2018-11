Anton Schlecker im Landgericht Stuttgart

Quelle: dpa

Der Chef der Drogeriekette war Anton Schlecker. Er wurde am Montag vom Landgericht Stuttgart zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss eine Geldstrafe in Höhe von 54.000 Euro zahlen. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Anton Schlecker ziemlich lange geheim gehalten hat, dass es seiner Firma sehr schlecht ging. Die Zeit soll er dazu genutzt haben, um viel Geld beiseite zu schaffen. Das ist strafbar, denn mit diesem Geld hätten eigentlich offene Rechnungen bezahlt werden müssen, die Schlecker nun nicht mehr zahlen kann. So bleiben einige Firmen, denen Schlecker eigentlich noch Geld schuldet, auf ihren Rechnungen sitzen und bekommen ihr Geld wahrscheinlich nie.