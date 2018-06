Gedenkstätte in Srebrenica Quelle: dpa

Ratko Mladic war damals Militärchef der Serben, die in Bosnien lebten. Sein Ziel war es, die Serben in Bosnien an die Macht zu bringen. Dazu wollte er eine andere Volksgruppe, die der Bosniaken, aus vielen Gebieten Bosniens vertreiben. Besonders umkämpft war die Stadt Srebrenica im Osten Bosniens. Deshalb wurde sie auch extra von Friedenstruppen der UN geschützt. Doch das half nichts. Im Juli 1995 fiel General Mladic mit seinen Truppen in der Stadt ein und ließ mehr als 8.000 Männer und Jungen ermorden. Man nennt dieses Verbrechen das "Massaker von Srebrenica".