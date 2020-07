Wer einen Namen in eine Online-Suchmaschine eingibt, erhält Links zu Internetseiten, auf denen dieser Name auftaucht. Die Seiten können nigelnagelneu sein oder uralt. Die Informationen, die dort in Verbindung mit einem Namen stehen, können stimmen oder falsch sein. So funktionieren Suchmaschinen: Die Seiten, auf denen der gesuchte Name steht, werden angezeigt, auch wenn ihr Inhalt vielleicht nicht mehr aktuell oder zum Beispiel auch peinlich oder verletzend ist.